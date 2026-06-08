ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Πάμε για μια νέα εποχή χωρίς βρομιές, ζήτω το ποδόσφαιρο»

Για ακόμα μία φορά, ο Μάριος Ηλιόπουλος επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα σχετικά με το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Πέγκυ Ζήνα και, όταν πήρε το μικρόφωνο, απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους, αναφερόμενος στις αλλαγές που, όπως είπε, πρέπει να έρθουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στην τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι ανοίγει μια νέα σελίδα με επίκεντρο το «ευ αγωνίζεσθαι», αφήνοντας αιχμές για φαινόμενα που πρέπει να εκλείψουν από τον χώρο. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι με αυτές τις αλλαγές περισσότεροι φίλαθλοι και οικογένειες θα επιστρέψουν στα γήπεδα και θα αγαπήσουν ξανά το ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος:

«Πάμε για μία νέα εποχή, μία νέα σελίδα, του ευ αγωνίζεσθαι. Χωρίς βρωμιές και θα δεις που θα αλλάξει το ποδόσφαιρο. Θα έρθουν οικογένειες, θα έρθουν οι άνθρωποι που δεν δίναν σημασία και θα αγαπήσουν το ποδόσφαιρο. Είπα στην Κρήτη το εξής και το γέλασαν: όταν βράζεις τη γίδα, η βρωμιά πάει πάνω στον αφρό και αποβάλλεται μόνη της. Ζήτω σε όλους που αγαπάνε το ευ αγωνίζεσθαι. Ζήτω το ποδόσφαιρο».