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ΟΦΗ: Ανακοίνωσε μέχρι το 2029 τον Φούντα - «Στα ευρωπαϊκά σαλόνια με… Τάξι»

Παίκτης του ΟΦΗ μέχρι το 2029 είναι και επίσημα ο Ταξιάρχης Φούντας.

ΟΦΗ: Ανακοίνωσε μέχρι το 2029 τον Φούντα - «Στα ευρωπαϊκά σαλόνια με… Τάξι»
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Ο Ταξιάρχης Φούντας βρέθηκε κόντα στον Άρη, αλλά ο Μιχάλης Μπούσης με προσωπικές του ενέργειες φρόντισε να κρατήσει τον παίκτη στο Ηράκλειο και τον ΟΦΗ.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα των Κρητικών, βάζοντας την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο έως το 2029.

Η παραμονή του έγινε κι επίσημη το πρωί της Δευτέρας (8/6) με τον ΟΦΗ να γράφει στη σχετική ανάρτηση στα social media: «Στα ευρωπαϊκά... σαλόνια με "TAXI"».

Η επίσημη ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ταξιάρχη Φούντα έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο ποδοσφαιριστής που αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην πιο επιτυχημένη περίοδο του ΟΦΗ στη σύγχρονη ιστορία του, θα συνεχίσει να φορά τα ασπρόμαυρα για τρία ακόμη χρόνια, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή για μεγαλύτερες διακρίσεις στις εγχώριες, αλλά και στις διεθνείς διοργανώσεις.

Στα δύο χρόνια παρουσίας του στον ΟΦΗ, ο Φούντας αγωνίστηκε σε 67 αγώνες, σημείωσε 19 γκολ και κέρδισε ξανά τη θέση του στην Εθνική Ελλάδας, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αναδείχθηκε πρώτος Έλληνας σκόρερ της Super League με εννιά γκολ.

Με προσωπικότητα, ποιότητα και ηγετική παρουσία, δήλωσε δυναμικό “παρών” στις στιγμές που έγραψαν ιστορία, αφού ήταν πρωταγωνιστής στις δύο διαδοχικές πορείες του ΟΦΗ ως τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά και βασικό στέλεχος της ομάδας που κατάφερε ό, τι ονειρεύονταν ολόκληρες γενιές φιλάθλων. Να φέρει ξανά το Κύπελλο στην Κρήτη!

Η ανανέωση της συνεργασίας μας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια χρονιά που αποτελεί ορόσημο για την ιστορία του συλλόγου, αφού ο ΟΦΗ θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ο Ταξιάρχης Φούντας θα είναι παρών για να ηγηθεί και σ’ αυτή τη νέα, ιστορική πρόκληση.

Ταξιάρχη, η κοινή μας πορεία συνεχίζεται και τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

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ΟΦΗ: Ανακοίνωσε μέχρι το 2029 τον Φούντα - «Στα ευρωπαϊκά σαλόνια με… Τάξι»

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