Παναθηναϊκός: Φέρνει μαζί του τον αναλυτή της Κοπεγχάγης ο Νίστρουπ!

Ο Παναθηναϊκός αλλάζει σελίδα στην τεχνική του ηγεσία με την έλευση του Γιάκουμπ Νίστρουπ, με τον Δανό κόουτς να στελεχώνει το προπονητικό του τιμ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της δανικής ιστοσελίδας «Bold», ο επόμενος που ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα είναι ο μέχρι πρότινος αναλυτής της Κοπεγχάγης, Νίκλας Ρις Σκούσγκαρντ Πέντερσεν.

Οι δύο άνδρες μετρούν μια άκρως επιτυχημένη κοινή πορεία, καθώς συνεργάζονται στενά για περισσότερα από τρία χρόνια. Η μετακίνησή του στην Ελλάδα αποτελεί επιθυμία του Νίστρουπ, ο οποίος θέλει να έχει στο πλευρό του τους συνεργάτες που γνωρίζουν άριστα τη φιλοσοφία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος τεχνικός έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του άμεσου βοηθού του, Στέφαν Μάντσεν, στο «πράσινο» επιτελείο.

Όσον αφορά τον Πέντερσεν, εργαζόταν στην Κοπεγχάγη από το 2021, ενώ μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του.