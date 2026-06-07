· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Φέρνει μαζί του τον αναλυτή της Κοπεγχάγης ο Νίστρουπ!

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ έχει αναλάβει να χτίσει τον Παναθηναϊκό της επόμενης ημέρας, με τον Δανό προπονητή να εντάσσει στο τεχνικό τιμ των «πρασίνων» τον αναλυτή της Κοπεγχάγης, Νίκλας Ρις Σκούσγκαρντ Πέντερσεν.

Παναθηναϊκός: Φέρνει μαζί του τον αναλυτή της Κοπεγχάγης ο Νίστρουπ!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός αλλάζει σελίδα στην τεχνική του ηγεσία με την έλευση του Γιάκουμπ Νίστρουπ, με τον Δανό κόουτς να στελεχώνει το προπονητικό του τιμ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της δανικής ιστοσελίδας «Bold», ο επόμενος που ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα είναι ο μέχρι πρότινος αναλυτής της Κοπεγχάγης, Νίκλας Ρις Σκούσγκαρντ Πέντερσεν.

Οι δύο άνδρες μετρούν μια άκρως επιτυχημένη κοινή πορεία, καθώς συνεργάζονται στενά για περισσότερα από τρία χρόνια. Η μετακίνησή του στην Ελλάδα αποτελεί επιθυμία του Νίστρουπ, ο οποίος θέλει να έχει στο πλευρό του τους συνεργάτες που γνωρίζουν άριστα τη φιλοσοφία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος τεχνικός έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του άμεσου βοηθού του, Στέφαν Μάντσεν, στο «πράσινο» επιτελείο.

Όσον αφορά τον Πέντερσεν, εργαζόταν στην Κοπεγχάγη από το 2021, ενώ μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:52 GREEK BASKET LEAGUE

Οδεύουν προς ανανέωση ΠΑΟΚ και Ταϊρί

16:38 MUNDIAL

Ο Ντεσάμπ όρισε τα φαβορί του Μουντιάλ

16:05 GREEK BASKET LEAGUE

Φόστερ: «Χαρούμενος που γίνομαι μέρος αυτού του μεγάλου συλλόγου, κορυφαίος προπονητής ο Τρινκιέρι»

15:58 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Συνεχίζει στα «πράσινα» η Κωνσταντινίδου

15:52 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Σε συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με τον Σταύρο Πήλιο

15:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στα έδρανα του Χάρβαρντ ο Καμαβινγκά!

15:37 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Δεν ασχολούμαστε άλλο με τον έκπτωτο Ν.Λ., έχουν επιληφθεί οι αρχές»

15:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Σίτι: Θέλει να «δέσει» έως το 2031 τον Ντοκού

15:00 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Φέρνει μαζί του τον αναλυτή της Κοπεγχάγης ο Νίστρουπ!

14:59 SUPER LEAGUE

Ενίσχυση στο τμήμα σκάουτινγκ για τον ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκαν δύο νέα στελέχη

14:48 GREEK BASKET LEAGUE

Ιγκόρ Μίλισιτς: «Είχα ενημερωθεί για τις συζητήσεις με τον Σπανούλη, ήξερα ότι το θέμα μου τελείωνε»

14:34 MUNDIAL

Σαν Σήμερα: 56 χρόνια από την απόκρουση του «αιώνα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας