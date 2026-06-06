Οδυσσέας Βλαχοδήμος: Η συμφωνία με τον Ζαουέν τον φέρνει πιο κοντά στην έξοδο από τη Νιουκάστλ

Οι εξελίξεις στη Νιούκαστλ φαίνεται πως φέρνουν τον Έλληνα τερματοφύλακα πιο κοντά στην αποχώρηση από τον αγγλικό σύλλογο.

Η ομάδα της Premier League βρίσκεται μία… ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Εβέν Ζαουέν από τη Ρεμς, κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τον σχεδιασμό που αφορά στους γκολκίπερ και να ανοίξει τον δρόμο για την έξοδο του Έλληνα διεθνούς τερματοφύλακα.

Ο 20χρονος Γάλλος γκολκίπερ αναμένεται να αποκτηθεί έναντι 28 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας μια επένδυση με φόντο το μέλλον για τις «καρακάξες». Ο Ζαουέν προέρχεται από γεμάτη σεζόν με τη Ρεμς, καταγράφοντας 34 συμμετοχές και 15 clean sheets στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.

Η συγκεκριμένη κίνηση αλλάζει τα δεδομένα για τον Βλαχοδήμο, ο οποίος επιθυμεί να βρει ξανά έναν πιο ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην καριέρα του.

Ο 32χρονος τερματοφύλακας βρίσκεται ήδη στο μεταγραφικό στόχαστρο του Παναθηναϊκού, ενώ μετά την καλή αγωνιστική περίοδο που πραγματοποίησε με τη Σεβίλλη στη La Liga εξετάζει τις επιλογές του για το επόμενο βήμα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Έλληνας διεθνής μέτρησε πέντε clean sheets σε 34 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του κάτω από τα δοκάρια.

Εν κατακλείδι, μολονότι το συμβόλαιό του Βλαχοδήμου με τη Νιούκαστλ έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028, η επικείμενη άφιξη του Ζαουέν δημιουργεί νέα δεδομένα και ενισχύει τα σενάρια που τον θέλουν να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μέσα στο φετινό καλοκαίρι.