Οριστική συμφωνία ΑΕΚ-Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029

Προπονητής της ΑΕΚ θα είναι ο Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η διοίκηση της ομάδας της ΑΕΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον έμπειρο προπονητή για ανανέωση του συμβολαίου του, με τον Νίκολιτς να βρίσκεται στον πάγκο των "κιτρινόμαυρων" για 3 ακόμα χρόνια.

Πλέον απομένουν μόνο τα... τυπικά για την επισημοποίηση και την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Μάρκο Νίκολιτς έρχεται στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες για να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες.