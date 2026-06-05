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Οριστική συμφωνία ΑΕΚ-Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029

Οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα για ανανέωση της συνεργασίας τους και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί και τυπικά.

Οριστική συμφωνία ΑΕΚ-Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029
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Προπονητής της ΑΕΚ θα είναι ο Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η διοίκηση της ομάδας της ΑΕΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον έμπειρο προπονητή για ανανέωση του συμβολαίου του, με τον Νίκολιτς να βρίσκεται στον πάγκο των "κιτρινόμαυρων" για 3 ακόμα χρόνια.

Πλέον απομένουν μόνο τα... τυπικά για την επισημοποίηση και την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Μάρκο Νίκολιτς έρχεται στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες για να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες.

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