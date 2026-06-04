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Καλαμάτα: Ανακοίνωσε τον Χούλιο Αλόνσο

Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χούλιο Αλόνσο.

Καλαμάτα: Ανακοίνωσε τον Χούλιο Αλόνσο
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Η Καλαμάτα μετά την επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ύστερα από 26 χρόνια, συνεχίζει τον σχεδιασμό του ρόστερ της με στόχο να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στις απαιτήσεις της νέας σεζόν και ανακοίνωσε την απόκτηση του Χούλιο Αλόνσο.

Ο 27χρονος αριστερός μπακ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ουέσκα στη La Liga 2, καταγράφοντας 30 συμμετοχές και αποτελώντας βασικό στέλεχος της ισπανικής ομάδας.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας:

«Στη Μαύρη Θύελλα ο Χούλιο Αλόνσο!

Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χούλιο Αλόνσο (Julio Alonso Sosa), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.

Με καταγωγή από την Ισπανία, ο 27χρονος αγωνίζεται ως αριστερός μπακ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Μπέτις (Betis u19) και στη συνέχεια έπαιξε στη Β ομάδα (54 συμμετοχές, 1 ασίστ).

Αγωνίστηκε για μια τριετία στην Αλμπαθέτε (Albacete Balompié), στην οποία κατέγραψε 109 συμμετοχές, σκοράροντας 1 γκολ, ενώ είχε και 7 ασίστ.

Ακολούθησε η Μιραντές (CD Mirandes), όπου αγωνίστηκε για 34 παιχνίδια και την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Ουέσκα (SD Huesca), με την οποία μέτρησε 31 εμφανίσεις.

Χούλιο, καλωσόρισες στη Μαύρη Θύελλα. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας!».

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