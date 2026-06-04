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ΑΕΚ: Οι νέοι συνεργάτες Νίκολιτς στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο

Σερβικό δημοσίευμα αποκαλύπτει τα πρόσωπα που αναμένεται να πλαισιώσουν τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, ενισχύοντας το προπονητικό τιμ της Ένωσης.

ΑΕΚ: Οι νέοι συνεργάτες Νίκολιτς στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο
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Δύο νέες προσθήκες στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ αναμένεται να φέρει ο Μάρκο Νίκολιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, το οποίο αποκαλύπτει τα ονόματα των συνεργατών που έχει επιλέξει ο προπονητής της Ένωσης.

Όπως αναφέρεται, οι Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρνιτς βρίσκονται προ των πυλών της ΑΕΚ, προκειμένου να ενταχθούν στο προπονητικό επιτελείο του Σέρβου τεχνικού.

Ο Ζίζιτς διαθέτει εμπειρία ως πρώτος προπονητής σε συλλόγους της Σερβίας, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζεται κυρίως ως βοηθός προπονητή. Από την πλευρά του, ο Ρνιτς θεωρείται μία ανερχόμενη παρουσία στον χώρο της προπονητικής, έχοντας ξεκινήσει την πορεία του από την Αυστρία μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι δύο προπονητές θα πλαισιώσουν τους ήδη υπάρχοντες συνεργάτες του Νίκολιτς, Ραντόγε Σμιλιανίτς και Γκόραν Μπασάριτς, με αποτέλεσμα το τεχνικό τιμ της ΑΕΚ να αριθμεί συνολικά πέντε Σέρβους προπονητές.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στο μέλλον του Μάρκο Νίκολιτς στην Ένωση. Όπως σημειώνεται, ο Σέρβος τεχνικός έχει αποδεχθεί πρόταση του Μάριου Ηλιόπουλου για επέκταση της συνεργασίας του, με τη σχετική συμφωνία να αναμένεται να επισημοποιηθεί το προσεχές διάστημα και να τον διατηρεί στον πάγκο της ΑΕΚ έως το 2029.

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