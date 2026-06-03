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Καλαμάτα: Πρώτη μεταγραφή για τη νέα σεζόν - Ανακοίνωσε τον Μαρσελίνο Καρεάσο

H Καλαμάτα, που τη νέα σεζόν επιστρέφει στη Super League, ανακοίνωσε την πρώτη της καλοκαιρινή μεταγραφή με την απόκτηση του Κολομβιανού μεσοεπιθετικού Μαρσελίνο Καρεάσο για δύο χρόνια.

Καλαμάτα: Πρώτη μεταγραφή για τη νέα σεζόν - Ανακοίνωσε τον Μαρσελίνο Καρεάσο
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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μαρσελίνο Καρεάσο (Marcelino Jr Carreazo Betin). Αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από την ομάδα μας, ενώ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.

Με καταγωγή από την Κολομβία (και την Βενεζουέλα), ο 26χρονος αγωνίζεται ως χαφ, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες τις θέσεις στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Τατσίρα (Tachira u20), για να ακολουθήσει η Όνσε Κάλντας (Once Caldas) στην οποία αγωνίστηκε για μια τετραετία (140 συμμετοχές, 20 γκολ, 7 ασίστ).

Ακολούθησαν τρία χρόνια στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας (97 συμμετοχές, 11 γκολ, 10 ασίστ) και μετέπειτα αγωνίστηκε στην Κύπρο για λογαριασμό του Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Σέριφ Τίρασπολ στη Μολδαβία, με την οποία κατέκτησε και το Κύπελλο. Μαρσελίνο, καλωσόρισες στη Μαύρη Θύελλα. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας!»

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