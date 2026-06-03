Λεβαδειακός: Νέο διετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Παναγιώτης Συμελίδης

Στο ρόστερ του Λεβαδειακού θα παραμείνει μέχρι το 2028 ο Παναγιώτης Συμελίδης, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα της Βοιωτίας.

Λεβαδειακός: Νέο διετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Παναγιώτης Συμελίδης
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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Συμελίδη έως το 2028.

Ο έμπειρος μέσος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος και βασικό πυλώνα στην πορεία της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια, συνεχίζοντας στον Λεβαδειακό για πέμπτη διαδοχική σεζόν. Με τη φανέλα του Λεβαδειακού μετράει συνολικά 156 συμμετοχές (12 γκολ, 17 ασίστ) και θα συνεχίσει να προσφέρει με την εμπειρία του και την ποιότητά του για δύο ακόμα χρόνια.»

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