Πινέδα: «Οπαδοί Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μου ζητούν να αφήσω την ΑΕΚ και να πάω στην ομάδα τους»

Ο Μεξικανός μέσος αναφέρθηκε στην απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, μετά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε στη Θέλτα, τονίζοντας πως στην Ελλάδα βρήκε ξανά τον χώρο και τον χρόνο που χρειαζόταν για να αποδείξει την αξία του.

Παράλληλα, στάθηκε στην καθημερινότητά του στην Αθήνα και ειδικότερα στη Γλυφάδα, όπου ζει με την οικογένειά του, εξηγώντας πως η ηρεμία της περιοχής και η ποιότητα ζωής αποτέλεσαν βασικούς λόγους για την επιλογή της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα αποκάλυψε για την αντιμετώπιση που έχει από οπαδούς άλλων ομάδων στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, φίλαθλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού τον πλησιάζουν συχνά και, σε χαλαρό κλίμα, του ζητούν να αφήσει την ΑΕΚ και να φορέσει τη φανέλα της δικής τους ομάδας.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής τοποθετήθηκε και για το ενδιαφέρον που είχαν δείξει στο παρελθόν οι Τσίβας και Μοντερέι, υπογραμμίζοντας ότι το γεγονός πως μεγάλες ομάδες της πατρίδας του παρακολουθούν την πορεία του αποτελεί λόγο υπερηφάνειας.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Ματίας Αλμέιδα, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον «δεύτερο πατέρα» του στο ποδόσφαιρο, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στην εξέλιξη της καριέρας του.

Επίσης, ο Πινέδα μίλησε για την εμπειρία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 με το Μεξικό, παραδεχόμενος ότι η ομάδα δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για το Μουντιάλ του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί μπροστά στο κοινό της χώρας του.

Μεταξύ άλλων, θυμήθηκε και την περίοδο που συνυπήρξε με τον Ροναλντίνιο στην Κερέταρο, περιγράφοντας τον ενθουσιασμό που προκαλούσε η παρουσία του Βραζιλιάνου θρύλου, ο οποίος συγκέντρωνε όλα τα βλέμματα όπου κι αν βρισκόταν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πινέδα στο ντοκιμαντέρ του Claro Sports

Για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ: «Η στιγμή που ήρθα εδώ, στην Ελλάδα, ήταν σαν... σφαίρα. Η διαφορά φάνηκε όταν σταμάτησα να μένω στον πάγκο και να δουλεύω κάθε μέρα για να φτάσω να παίζω. Και είπα: “Όχι, για να μου πάρεις τη θέση, θα πρέπει να το παλέψεις πολύ”. Ήρθαμε (σ.σ. στην Ευρώπη) για να ανοίξουμε τις πόρτες ώστε οι επόμενοι Μεξικανοί να μπορέσουν να έχουν κάποια ευκαιρία και να μάθουν όλοι ότι οι Μεξικανοί έχουν ποιότητα και αφοσίωση. Για τη ζωή στην Αθήνα: «Θέλαμε κάτι ώστε τα παιδιά να μπορούν να παίζουν στην αυλή. Οπότε μόνο αυτές οι περιοχές έχουν σπίτια με χώρο. Και γι’ αυτό ήρθαμε προς αυτή την πλευρά. Ήταν καλύτερα. Εδώ είναι πιο ήσυχα. Πραγματικά δεν ακούς τόσο πολύ κόσμο γύρω σου. Και στη Γλυφάδα όλα είναι πολύ κοντά. Είναι όλα πολύ όμορφα».

Για τους οπαδούς των άλλων ομάδων στην Ελλάδα: «Ναι, ναι, είναι πολύ φανατικοί. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, μου λένε να αλλάξω ομάδα, να πάω στη δική τους ομάδα».

Για το ενδιαφέρον των Τσίβας και Μοντερέι το καλοκαίρι του 2024: «Νιώθω περήφανος, γιατί πραγματικά καλές ομάδες της μεξικανικής λίγκας από τη χώρα μας δείχνουν ενδιαφέρον. Επίσης ξέρω ότι κάνω τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι αρέσουν στον κόσμο. Και όταν το κάνω, προσπαθώ να είναι καλό τόσο για τον κόσμο όσο και για μένα».

Για τον Αλμέιδα: «Πάντα το έχω πει δημόσια ότι εκείνος υπήρξε σαν ο δεύτερος πατέρας που έχω στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι υπήρξε το πιο σημαντικό πρόσωπο στην καριέρα μου. Εκείνος μου λέει: “Εσύ με βοήθησες να κατακτήσω τίτλους”. Όχι, εσύ είσαι η βάση της ομάδας και εσύ είσαι αυτός που πραγματικά βάζει όλη τη διάθεση για να χτίσει το γκρουπ, να δημιουργήσει ένα ομαδικό πνεύμα. Εσύ είσαι αυτός που σκοτώνεται κάθε μέρα προσπαθώντας να αποφασίσει ποιος παίκτης μπορεί να αγωνιστεί».

Για το όταν ήταν συμπαίκτης με τον Ροναλντίνιο στην Κερέταρο: «Ο κόσμος ήταν τρελαμένος, και ακόμα περισσότερο για τον Ροναλντίνιο. Έφτανες στο ξενοδοχείο και το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο. Εμείς κατεβήκαμε από το λεωφορείο και ο κόσμος ούτε που μας έδινε σημασία. Περίμεναν τον Ροναλντίνιο».

Για το πρώτο του Μουντιάλ το 2022 και για την αποτυχία του Μεξικού στη διοργάνωση: «Στο πρώτο μου Μουντιάλ πήγα με ενθουσιασμό στα ύψη. Από τη στιγμή που βρέθηκα απλώς στη λίστα, ήξερα ότι είχα μια υποχρέωση: Αν μου δοθεί η ευκαιρία, πρέπει να δείξω τον καλύτερό μου εαυτό, σωστά; Πρέπει να βοηθήσω τη χώρα μου, πρέπει να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου. Υπήρχαν αλλαγές και στο τέλος της ημέρας, εμείς δεν δίναμε τα αποτελέσματα που περίμενε ο κόσμος. Ξέραμε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, τόσο ποδοσφαιρικά όσο και στο περιβάλλον της Εθνικής ομάδας. Γίνονταν αλλαγές και δεν ξέραμε ποιος ήταν εδώ, ποιος ήταν εκεί. Ένιωθα ότι δεν είχαμε τη στήριξη κάποιου σταθερού προσώπου, κάποιου που να βρίσκεται πραγματικά μέσα στο περιβάλλον της ομάδας».

Για το Μουντιάλ του 2026 και τη συμμετοχή του ξανά με το Μεξικό: «Έχουμε ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Ότι το Μουντιάλ θα γίνει στο σπίτι μας, μπροστά στον κόσμο μας, και αυτό πρέπει να είναι ένα επιπλέον κίνητρο για όλους τους Μεξικανούς. Ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη επειδή παίζουμε στην έδρα μας. Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο μας ότι το Μεξικό έχει θέληση και ότι το Μεξικό θέλει να νικήσει. Το Μεξικό θέλει να πάει πιο πέρα από εκείνο το περιβόητο πέμπτο παιχνίδι που πάντα του ξεφεύγει. Αυτό θα είναι το δεύτερο Μουντιάλ μου και πιστεύω ότι, προσωπικά, θα το αντιμετωπίσω με περισσότερη εμπειρία, γνωρίζοντας ότι δεν μπορείς να δώσεις ούτε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου σε κανέναν αντίπαλο παίκτη».