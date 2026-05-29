Ολυμπιακός: Οι στόχοι για το κέντρο της άμυνας και τα δεδομένα για Μαρμόλ, Λέιτε

Οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν λύσεις για την ενίσχυση στα στόπερ, με τους Μίκα Μαρμόλ και Ντιόγκο Λέιτε να βρίσκονται στη λίστα.

Ο Ολυμπιακός έχει στρέψει το βλέμμα του στην ενίσχυση του κέντρου της άμυνας ενόψει της νέας σεζόν, με τον μεταγραφικό σχεδιασμό να προβλέπει σημαντικές αλλαγές στη συγκεκριμένη θέση. Οι εξελίξεις γύρω από τον Πιρόλα ενδέχεται να φέρουν ακόμη μεγαλύτερες ανακατατάξεις, με τους «ερυθρόλευκους» να εξετάζουν ακόμη και την απόκτηση δύο στόπερ.

Μία από τις περιπτώσεις που απασχολούν τους Πειραιώτες είναι εκείνη του Μίκα Μαρμόλ, ο οποίος αποχωρεί από τη Λας Πάλμας ως ελεύθερος. Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός διαθέτει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στα «θέλω» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση και την ικανότητά του στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Στη λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται και ο Ντιόγκο Λέιτε της Ουνιόν Βερολίνου, μια περίπτωση που είχε απασχολήσει τους «ερυθρόλευκους» και στο παρελθόν. Ο Πορτογάλος στόπερ θεωρείται ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις, ωστόσο οι οικονομικές απαιτήσεις της γερμανικής ομάδας παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.

