· Ολυμπιακός · ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για το ντέρμπι της Τούμπας

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα στο ντέρμπι της Τούμπας.

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για το ντέρμπι της Τούμπας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (19:00, Νοvasports Prime, LIVE Onsports) στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του ντέρμπι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Ο Παβλένκα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τετράδα της άμυνας αποτελούν οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Μεϊτέ και Ζαφείρης, ενώ μπροστά τους θα κινούνται οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης επιστρέφει ο Γερεμέγεφ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσεζ, Τέιλορ, Σάστρε, Βολιάκο, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Μπαταούλας, Πέλκας, Ιβανούσετς, Μύθου.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
20:11 ΣΠΟΡ

Πόλο: Σύρραξη μεταξύ παικτών στο Απόλλων Σμύρνης - Πανιώνιος | Έμειναν για ώρα κάτω από το νερό

20:08 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός - ΝΠΣ Βόλος 5-2: Τα highlights του αγώνα

20:07 ΣΠΟΡ

Ο Απόλλων Σμύρνης «λύγισε» τον Πανιώνιο και πήρε το χάλκινο μετάλλιο

20:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Σιώπη

20:00 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

19:53 ONSPORTS

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με βασικούς Ζίνι και Περέιρα η Ένωση | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

19:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Απόλλων Σμύρνης επέστρεψε στη Γ' Εθνική

19:39 SUPER LEAGUE

Κόντης: «Το μυαλό μας δεν ήταν αυτό που έπρεπε, να αλλάξουμε το mode»

19:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελβετία: Το… θαύμα της Τουν, πρώτο Πρωτάθλημα σε 128 χρόνια ιστορίας!

19:26 ONSPORTS

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ 3-2: Πήρε την ντερμπάρα κι ανέβηκε στα... αστέρια!

19:14 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Άρης 0-2: Τα highlights του αγώνα

18:57 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Ματσάρα με γκολ, θέαμα και νικητές τους Βοιωτούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας