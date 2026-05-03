ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για το ντέρμπι της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (19:00, Νοvasports Prime, LIVE Onsports) στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του ντέρμπι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Ο Παβλένκα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τετράδα της άμυνας αποτελούν οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Μεϊτέ και Ζαφείρης, ενώ μπροστά τους θα κινούνται οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης επιστρέφει ο Γερεμέγεφ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσεζ, Τέιλορ, Σάστρε, Βολιάκο, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Μπαταούλας, Πέλκας, Ιβανούσετς, Μύθου.