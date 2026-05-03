ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι της Τούμπας

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα στο ντέρμπι της Τούμπας.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ (3/5, 19:00, Novasports Prime, LIVE Onsports) στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγινε γνωστή η ενδεκάδα των ερυθρόλευκων, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να επιλέγει και πάλι σύστημα με έναν φορ.

Ο Βάσκος τεχνικός ξεκινάει με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα τετράδα στην άμυνα.

Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Έσε και Γκαρθία, ενώ μπροστά τους θα κινείται ο Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται οι Μαρτίνς και Ροντινέι, με μοναδικό προωθημένο τον Ελ Κααμπί.

Οι δυο μη κοινοτικοί ξένοι που κόπηκαν χθες από την αποστολή του Ολυμπιακού είναι οι Μπρούνο και Κλέιτον.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

