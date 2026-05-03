ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Προτιμά Γερεμέγεφ ο Λουτσέσκου, με «συνταγή» Λεωφόρου ο Μεντιλίμπαρ

Οι δύο ομάδες επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στα play offs της Super League. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΟΦΗ, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν είχε υποχρεώσεις και τελευταία του… μάχη ήταν η εκτός έδρας νίκη με τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να βάλει ένα… τέλος στα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων ημερών. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν μείνει 8 βαθμούς πίσω από την κορυφή, ενώ «κυνηγούν» και τους Πειραιώτες για τη δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Champions League, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι στο +3.

Προτιμά Γερεμέγεφ ο Λουτσέσκου

Ο τεχνικός ηγέτης των Θεσσαλονικέων ετοιμάζει τα πλάνα του για το ντέρμπι της Τούμπας, που θα ξεκινήσει στις 19:00. Οι πέντε απουσίες περιορίζουν τις λύσεις που υπάρχουν στο ρόστερ και για τον λόγο αυτό, οι «εκπλήξεις» στο αρχικό σχήμα αναμένεται να είναι… ελάχιστες.

Ο Τσιφτσής θα παραμείνει στην υπεράσπιση της εστίας του ΠΑΟΚ, με Τζόντζο Κένι στα δεξιά και τον Μπάμπα στα αριστερά. Οι Κετζιόρα και Μιχαηλίδης θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Μεϊτέ και Οζντόεφ, με τον Ζαφείρη να διεκδικεί μία εκ των δύο θέσεων. Πιο μπροστά τους θα είναι οι Τάισον, Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλιας, με τον Βραζιλιάνο στα αριστερά, τον Σέρβο στα δεξιά και τον Έλληνα χαφ σε ρόλο οργανωτή, ενώ στην επίθεση θα κινείται ο Γερεμέγεφ.

Με «συνταγή» Λεωφόρου ο Μεντιλίμπαρ

Αποφασισμένος να στηριχθεί στα πρόσωπα που «έγραψαν» το «διπλό» στο ντέρμπι της Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, την προηγούμενη αγωνιστική εμφανίζεται ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Για τον λόγο αυτό, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια.

Κοστίνια και Ορτέγκα αναμένεται να καλύψουν τα δύο άκρα στην άμυνα, με τους Ρέτσο και Πιρόλα να συνθέτουν το δίδυμο στα μετώπισθεν. Οι Γκαρθία και Έσε έχουν τον πρώτο λόγο για τη μεσαία γραμμή, με τον Μουζακίτη να διεκδικεί τη θέση του Ισπανού.

Στην επίθεση, ο Ροντινέι και ο Ζέλσον Μάρτινς θα είναι στα δύο άκρα, με τον Τσικίνιο στον άξονα, πίσω από τον Ελ Κααμπί, ο οποίος θα είναι στην γραμμή κρούσης των «ερυθρόλευκων».