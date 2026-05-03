Ολυμπιακός: Πέθανε ο Στάθης Γαβάκης - Η ιστορική φωνή του «Γ. Καραϊσκάκης»

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο επί δεκαετίες εκφωνητής του Ολυμπιακού. 

Βαρύ πένθος επικρατεί στην οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο Στάθης Γαβάκης.

Ο εκλιπών αποτέλεσε τη χαρακτηριστική φωνή του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και του ΣΕΦ, έχοντας ταυτιστεί με τις μεγάλες στιγμές των «ερυθρόλευκων» μέσα από την πολυετή παρουσία του ως εκφωνητής. Υπηρέτησε τον σύλλογο για δεκαετίες, μέχρι την αποχώρησή του το 2021.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Γαβαλάς.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του αναφέρεται:

«…και ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την ακόλουθη σύνθεση».

Πόσες γενιές φιλάθλων του Ολυμπιακού άγγιξε στη ψυχή τους η φωνή του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αλλά και του Σταδίου «Ειρήνης και Φιλίας». Μια φωνή οικεία, ζεστή, που έγινε κομμάτι της ίδιας της εμπειρίας του αγώνα.

Για δεκαετίες, ο Στάθης Γαβάκης δεν ήταν απλώς ο εκφωνητής των εντός έδρας αγώνων του Ολυμπιακού. Για όλους όσοι τον ζήσαμε, ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, που υπηρέτησε με συνέπεια, αγάπη και σεβασμό την ομάδα και τον κόσμο της.

Στις 12 Μαΐου 2021, φώναξε για τελευταία φορά «γκοοοολ» από το μικρόφωνο του Καραϊσκάκη, όταν ο Γιώργος Μασούρας παραβίασε την εστία του ΠΑΟΚ στη νίκη με 1-0, στον δρόμο προς το 46ο πρωτάθλημα της ιστορίας των «ερυθρόλευκων». Ήταν το τελευταίο κεφάλαιο μιας διαδρομής που ταυτίστηκε με στιγμές χαράς, έντασης και περηφάνειας.

Τα προβλήματα υγείας δεν του επέτρεψαν να «ντύσει» ξανά με τη φωνή του τους αγώνες του αγαπημένου του Ολυμπιακού.

Η καρδιά του Στάθη Γαβάκη σταμάτησε να χτυπά σε ηλικία 87 ετών. Όμως η φωνή του θα συνεχίσει να αντηχεί στις εξέδρες της μνήμης μας.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού θα τον αποχαιρετήσει τη Δευτέρα στις 11 το πρωί στο κοιμητήριο του Δήμου Καλλιθέας».

