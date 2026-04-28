Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μάνταλο | Στη διάθεση του Νίκολιτς ενόψει αθηναϊκού ντέρμπι

Ο Πέτρος Μάνταλος ανεβάζει ρυθμούς κι αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ενόψει του Παναθηναϊκός – AEK , για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Ο αρχηγός της «Ένωσης» είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στον πρώτο αγώνα με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, για τα προημιτελικά του Conference League.

Ο Μάνταλος αντιμετώπισε ένα μυϊκό πρόβλημα (όπως φάνηκε ήταν στον οπίσθιο μηριαίο) κι έμεινε εκτός τόσο από τον αγώνα ρεβάνς με την ισπανική ομάδα, όσο και από το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος μέσος, μετά την επιστροφή στις προπονήσεις, ανεβάζει ρυθμούς κι όπως όλα δείχνουν θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Κανονικά διαθέσιμος θα είναι κι ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, αλλά πλέον είναι καλά. Ο Σέρβος επιθετικός, μάλιστα, αναμένεται να επιστρέψει και στη βασική ενδεκάδα, μολονότι ο Ζίνι επιβεβαίωσε και στο φιλικό με την Krasava ΕΝΥ Ύψωνα, ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.