ΑΕΚ: «Ξεμούδιασε» με εφτά τέρματα, χατ-τρικ ο Ζίνι
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 27 Απριλίου 2026, 14:56
Η ΑΕΚ «ζέστανε» τις μηχανές της ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 7-1 της Krasava ΕΝΥ Ύψωνα, σε φιλική αναμέτρηση στην Allwyn Arena.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την «Ένωση» ήταν ο Ζίνι, ο οποίος έκανε χατ-τρικ. Ο Μαρίν σημείωσε δύο γκολ, ενώ δίχτυα βρήκαν κι οι Ζοάο Μάριο, Γκατσίνοβιτς.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τους ποδοσφαιριστές του να βγάζουν θετική εικόνα και να έχουν ρυθμό, ενόψει της επανέναρξης των playoffs της Super League.

Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ θα δώσει «back-to-back» αγώνες με τον Παναθηναϊκό. Ο πρώτος θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (03/05) στο «Απ. Νικολαΐδης».



