Λουτσέσκου: «Σκοτεινή νύχτα για μας – Ντροπή αυτή η βραδιά»

Onsports Team

Σκληρά λόγια απ’ τον προπονητή του ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ – Όσα δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός.

Ο ΟΦΗ πανηγυρίζει το Κύπελλο, ο ΠΑΟΚ βυθίζεται στον προβληματισμό. Μέσα σε λίγες μέρες ο «Δικέφαλος» χάνει πολλές απ’ τις ελπίδες του για τίτλο στη Super League, ενώ έρχεται και το σοκ της απώλειας του Κυπέλλου, όντας το φαβορί πριν το ματς.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπορούσε να εξηγήσει το τι συνέβη, μιλώντας όμως για βραδιά ντροπής και σκοτεινή νύχτα για την ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Ρουμάνου τεχνικού:

«Είναι πολύ σκοτεινή νύχτα και περίοδος για μας. Ξεκινήσαμε κυριαρχώντας και ελέγχοντας το ματς. Σκοράραμε και αντί να έχουμε αυτοπεποίθηση μετά χάσαμε τον έλεγχο και ισοφαριστήκαμε στην πρώτη φάση. Δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ χωρίς ο ΟΦΗ να κυριαρχεί αλλά ήταν λάθος μας. Στο 3ο γκολ ήταν τεράστιο δώρο από μας με το κόρνερ και το πέναλτι. Όταν όλα πάνε στραβά, πάνε όλα στραβά. Είναι ντροπή αυτή η βραδιά».

Για το τι φταίει για την κακή περίοδο: «Χάσαμε τον τελικό Κυπέλλου. Κακή περίοδος, σκοτεινή. Δεν ξέρω τι να πω άλλο. Η ιστορία παραμένει».