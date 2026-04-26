ΑΕΛ: Η αποστολή για τον «τελικό» με τον Πανσερραϊκό

Οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Τζανλούκα Φέστα για την αναμέτρηση με τους Σερραίους.

Πανέτοιμη η ΑΕΛ για τον μεγάλο αγώνα με τον Πανσερραϊκό στην “AEL FC Arena”, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των Play Οuts της Super League (26/04,20:00).

Οι 24 παίκτες που επέλεξε ο Τζιανλούκα Φέστα για την αποστολή:

Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Παπαγεωργίου, Παντελάκης, Ρόσιτς,Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα,Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο, Δημηνίκος.