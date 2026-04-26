Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΛ: Η αποστολή για τον «τελικό» με τον Πανσερραϊκό
Onsports Team 26 Απριλίου 2026, 02:17
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Λάρισας

ΑΕΛ: Η αποστολή για τον «τελικό» με τον Πανσερραϊκό

Οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Τζανλούκα Φέστα για την αναμέτρηση με τους Σερραίους.

Πανέτοιμη η ΑΕΛ για τον μεγάλο αγώνα με τον Πανσερραϊκό στην “AEL FC Arena”, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των Play Οuts της Super League (26/04,20:00).

Οι 24 παίκτες που επέλεξε ο Τζιανλούκα Φέστα για την αποστολή:

Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Παπαγεωργίου, Παντελάκης, Ρόσιτς,Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα,Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο, Δημηνίκος.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΛ: Η αποστολή για τον «τελικό» με τον Πανσερραϊκό
47 λεπτά πριν ΑΕΛ: Η αποστολή για τον «τελικό» με τον Πανσερραϊκό
SUPER LEAGUE
Πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο: Το γιόρτασαν οι φίλοι του ΟΦΗ στην Κρήτη!
3 ώρες πριν Πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο: Το γιόρτασαν οι φίλοι του ΟΦΗ στην Κρήτη!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Το σήκωσε ο ΟΦΗ - Η απονομή και η «χρυσή βίβλος»
3 ώρες πριν Κύπελλο Ελλάδας: Το σήκωσε ο ΟΦΗ - Η απονομή και η «χρυσή βίβλος»
EUROLEAGUE
Euroleague: Οι 28 διαιτητές των playoffs
3 ώρες πριν Euroleague: Οι 28 διαιτητές των playoffs
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved