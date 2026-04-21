ΠΑΟΚ: Τέλος η σεζόν για Γιακουμάκη

Οι προβλέψεις που ήθελαν τον Γιώργο Γιακουμάκη να μένει εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν επιβεβαιώθηκαν, με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ να έχει υποστεί θλάση και να χάσει τις υπόλοιπες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του μέχρι το τέλος της αγωνιστικής χρόνιας, σε Κύπελλο και πρωτάθλημα.

Την ίδια ώρα πρόβλημα υπάρχει και με τον Λόβρεν ο οποίος που έχει υποστεί διάστρεμμα και είναι αμφίβολος για τον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά το training report της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Τα πάντα μένουν στην άκρη. Το Σάββατο (25.04) ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την ιστορία και τη δυνατότητα να κατακτήσει ένα ακόμα τρόπαιο. Η ομάδα με απόλυτη συγκέντρωση προετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι.



Τη Δευτέρα (20.04) η ομάδα έκανε αποθεραπεία κι αποκατάσταση στη Νέα Μεσημβρία και το πρωί της Τρίτης (21.04) ξεκίνησε κι επίσημα η προετοιμασία για τον τελικό κόντρα στον ΟΦΗ. Η μέρα περιελάμβανε προθέρμανση, κατοχή, τακτική και παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο. Το διάστημα απουσίας του θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του οργανισμού στις θεραπείες. Ο Ντέγιαν Λόβρεν υπέστη διάστρεμα στην δεξιά ποδοκνημική στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Κροάτης ξεκίνησε θεραπείες και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά. Τέλος με θεραπεία συνέχισε κι ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ