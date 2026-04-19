ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League

INTIMES SPORTS

Οnsports team

Δείτε τα highlights του ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, για τη 2η αγωνιστική στα playoffs της Super League.

Μια ορμητική και καταιγιστική AEK μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο τον ντέρμπι «Δικεφάλων» στην Allwyn Arena.

Η «Ένωση» κυριάρχησε κατά κράτος του ΠΑΟΚ, επικράτησε 3-0 κι έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, βγάζοντας ουσιαστικά νοκ άουτ από τη διεκδίκηση του την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς κυριάρχησαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό! Πήραν προβάδισμα με το αυτογκόλ του Κεντζιόρα στο 36ο λεπτό και «καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο, με τα δύο πολύ όμορφα τέρματα των Κοϊτά (73’) και Πινέδα (80’).