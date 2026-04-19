ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Θερμός εναγκαλισμός Νίκολιτς με Λουτσέσκου πριν τη σέντρα
Οnsports Τeam 19 Απριλίου 2026, 18:19
Με μία όμορφη στιγμή... ξεκίνησε το ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, καθώς Μάρκο Νίκολιτς και Ραζβάν Λουτσέσκου είχαν συγκινητικό εναγκαλισμό.

Αμέσως μόλις οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο για τη σέντρα στο ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς πλησίασε τον Ραζβάν Λουτσέσκου, τον αγκάλιασε και κάτι του είπε στο αυτί.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης θέλησε να συλλυπηθεί δια ζώσης τον Ρουμάνο κόουτς του «Δικέφαλου του Βορρά» για την απώλεια του πατέρα του, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Άλλωστε, ο προπονητής του ΠΑΟΚ είχε φύγει από την Τούμπα, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της πρεμιέρας των play offs της Super League με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να βρεθεί στο Βουκουρέστι και να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του στις τελευταίες του στιγμές.

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | Ο συγκινητικός εναγκαλισμός Νίκολιτς - Λουτσέσκου!



