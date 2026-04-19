Ατρόμητος: Σφοδρή επίθεση σε Παντελίδη για τις δηλώσεις του - «Είναι λίγος για τη Super League»

Η ΠΑΕ Ατρόμητος απάντησε στον Σάββα Παντελίδη, για τις δηλώσεις που έκανε μετά το χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΛ.

Η ομάδα των δυτικών προαστίων τοποθετήθηκε αιχμηρά απέναντι στον Έλληνα προπονητή και τον κάλεσε να δώσει εξηγήσεις και να προσκομίσει αποδείξεις για όσα ισχυρίστηκε, απειλώντας με προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Ο Σάββας Παντελίδης είχε αφήσει υπονοούμενα για τον Ατρόμητο, μετά την ήττα της ομάδας του με 3-2, τονίζοντας: «Μπράβο στον Ατρόμητο. Πιστεύω να χτυπήσει όλα τα ματς όπως σήμερα, αν και κάποιοι λένε ότι δεν θα το κάνει».

Η ανακοίνωση:

«Με έκπληξη ενημερωθήκαμε για τις δηλώσεις καφενειακού επιπέδου του προπονητή της ΑΕΛ, Σάββα Παντελίδη, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου του χθεσινού μας αγώνα. Δεν μας προξένησαν καμία εντύπωση, γιατί γνωρίζουμε ότι η σοβαρότητα και ο σεβασμός είναι άγνωστες λέξεις για εκείνον, όπως και η αυτοκριτική γιατί και στις δύο περιόδους που δούλεψε στον Ατρόμητο και δεν είχε σταυρώσει νίκη, πάντα έφταιγαν οι άλλοι!

Τον προτρέπουμε δε, να ασχοληθεί με τα μαγαζιά εστίασης που διαθέτει, κλάδο στον οποίο διακρίνεται, γιατί για προπονητική επιπέδου Super League είναι "λίγος"! Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να τον καλέσουν για να αποκαλύψει τους πληροφοριοδότες του, αλλιώς θα τον καλέσουμε εμείς με νόμιμες ενέργειες.

Όσον αφορά τον διαιτητή Κατοίκο, είναι γνωστό ότι είναι η επιτομή του διαιτητή "καταστρέφω ένα παιχνίδι", αλλά χθες γνωρίσαμε ένα άλλο "μπουμπούκι" ονόματι Φίτσα, που έβλεπε παραβάσεις μόνο στον πάγκο μας, αποβάλλοντας αναίτια τον προπονητή μας για πρώτη φορά στην καριέρα του, τον βοηθό του και τον τεχνικό μας διευθυντή, κερδίζοντας κάποια λεπτά αναγνωρισιμότητας. Αν πιστεύει ότι με τέτοια συμπεριφορά θα ανέβει στους πίνακες της Super League, είναι βαθιά νυχτωμένος.

Κλείνοντας, θέλουμε να ευχηθούμε στην ιστορική ΑΕΛ, με την οποία δεν μας χωρίζει τίποτα, να πετύχει τον στόχο της».