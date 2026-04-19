ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων»
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 19 Απριλίου 2026, 17:02
Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενόψει του ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα καθοριστικό ντέρμπι «Δικεφάλων» στη μάχη του τίτλου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε δύο αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος. Ο Λόβρεν πήρε τη θέση του Μιχαηλίδη, ενώ ο Σάντσες ξεκινάει αντί του Σάστρε.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Τάισον, Γερεμέγιεφ, ενώ στον πάγκο είναι οι: Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Μύθου.

