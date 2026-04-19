ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε το ντέρμπι στην «Allwyn Arena» - Η ώρα και το κανάλι

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κοντράρονται για τη δεύτερη αγωνιστική των play offs της Super League, σε ένα ντέρμπι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξέλιξη της μάχης του τίτλου.

Η «Ένωση» υποδέχεται τον «Δικέφαλο του Βορρά» έχοντας το προβάδισμα στη βαθμολογία, καθώς βρίσκεται στην κορυφή με 63 βαθμούς, διατηρώντας απόσταση πέντε βαθμών από τους διώκτες της.

Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα για τις δύο ομάδες, αφού μια ενδεχόμενη νίκη των γηπεδούχων θα τους δώσει σημαντικό πλεονέκτημα και θα βάλει σε δύσκολη θέση τον ΠΑΟΚ, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» έχουν επίσης το βλέμμα τους στο δικό τους ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά, οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν πως μόνο με «διπλό» μπορούν να επιστρέψουν ουσιαστικά στη διεκδίκηση, μειώνοντας τη διαφορά και βάζοντας νέα δεδομένα στη συνέχεια των play offs.

Η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί και το ψυχολογικό κομμάτι, καθώς προέρχεται από τον αποκλεισμό απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο και έχει ελάχιστο χρόνο να ανασυνταχθεί. Ωστόσο, στο πρωτάθλημα έχει δείξει σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, κάτι που αποτυπώθηκε και στο μεγάλο «διπλό» επί του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα των play offs, αποτέλεσμα που της έδωσε τον πρώτο λόγο για τον τίτλο.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ είχε τον χρόνο να προετοιμαστεί πιο ολοκληρωμένα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, έχοντας μπροστά του και τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ. Το 0-0 της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό δεν του επέτρεψε να μειώσει τη διαφορά, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια κομβικό. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ψάχνει μια νίκη που θα της δώσει ώθηση τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, αποδεικνύοντας πως παραμένει δυναμικά στη μάχη για την κορυφή.

Η σέντρα στο ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ έχει οριστεί για το απόγευμα της Κυριακής (19/04) στις 18:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD.