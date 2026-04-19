ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Το πλάνο Νίκολιτς και οι σκέψεις Λουτσέσκου - Οι πιθανές ενδεκάδες

Ένα από τα πιο καθοριστικά παιχνίδια της σεζόν διεξάγεται στην «Allwyn Arena», όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική των play offs της Super League, σε ένα ντέρμπι που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη μάχη του τίτλου. Η Ένωση βρίσκεται στην κορυφή με 63 βαθμούς, διατηρώντας προβάδισμα πέντε βαθμών από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, γεγονός που της δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης.

Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα για τις δύο ομάδες, καθώς ένα θετικό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ μπορεί να την φέρει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφήνοντας πίσω τους Θεσσαλονικείς, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει δυναμικά στη διεκδίκηση, μειώνοντας τη διαφορά και βάζοντας «φωτιά» στη συνέχεια. Την ίδια ώρα, το αποτέλεσμα του ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αναμένεται να παίξει τον δικό του ρόλο στις ισορροπίες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί την κόπωση από τις πρόσφατες υποχρεώσεις της απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην προσανατολίζεται σε πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Το μοναδικό ερωτηματικό εντοπίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης, όπου τρεις ποδοσφαιριστές διεκδικούν θέση, ενώ η απουσία του τραυματία Μάνταλου αποτελεί τη βασική απώλεια. Η πιθανή ενδεκάδα διαμορφώνεται με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί και Πένραις στην άμυνα, τους Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα και έναν εκ των Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα ή Περέιρα στη μεσαία γραμμή, και τους Ζίνι και Βάργκα στην επίθεση.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, η προετοιμασία για το ματς έγινε σε ιδιαίτερες συνθήκες. Η ομάδα είχε χρόνο να δουλέψει ενόψει της επανέναρξης των play offs, ωστόσο τα προβλήματα δεν έλειψαν. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πέρασε μια δύσκολη περίοδο, καθώς βρέθηκε στη Ρουμανία λόγω της απώλειας του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, γεγονός που επηρέασε το κλίμα στην ομάδα. Παράλληλα, οι τραυματισμοί συνεχίζουν να απασχολούν τον «Δικέφαλο του Βορρά», με αρκετούς παίκτες να μην βρίσκονται στην επιθυμητή κατάσταση.

Ο Ζίβκοβιτς έχει επιστρέψει, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα ξεκινήσει βασικός, ενώ εκτός πλάνων βρίσκονται οι Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκης, με τον τελευταίο να αντιμετωπίζει πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Επιπλέον, οι Μεϊτέ και Κένι δεν υπολογίζονται για την αρχική ενδεκάδα. Έτσι, ο Λουτσέσκου αναμένεται να στηριχθεί σε ένα σχήμα με τον Τσιφτσή στην εστία, τους Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα, τους Οζντόεφ και Ζαφείρη στον άξονα, τον Χατσίδη πιθανότατα στο δεξί άκρο, τους Κωνσταντέλια και Τάισον πιο μπροστά και τον Γερεμέγιεφ στην κορυφή της επίθεσης.