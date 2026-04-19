ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Η ηγετική ομιλία Ζίβκοβιτς στα αποδυτήρια - «Μπορούμε να το γυρίσουμε»

Οnsports Τeam

Το… σύνθημα για το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στην Αθήνα έδωσε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στα «ασπρόμαυρα» αποδυτήρια λίγες ώρες πριν τη «μάχη» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η δράση στα play offs της Super League συνεχίζεται με τη δεύτερη αγωνιστική, φέρνοντας στο προσκήνιο μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για τη μάχη του τίτλου. Η ΑΕΚ, που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με διαφορά πέντε βαθμών από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, επιδιώκει να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Απέναντί της θα βρει έναν ΠΑΟΚ που καλείται να αντιδράσει και να διεκδικήσει τις πιθανότητές του μέχρι τέλους. Σημαντική εξέλιξη για τον «Δικέφαλο του Βορρά» αποτελεί η επιστροφή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση στην «Allwyn Arena». Η παρουσία του Σέρβου αρχηγού προσθέτει ποιότητα και εμπειρία σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού».

Ο Ζίβκοβιτς, μάλιστα, φρόντισε να δώσει και το σύνθημα ενόψει της συνέχειας, παίρνοντας τον λόγο στα αποδυτήρια και καλώντας τους συμπαίκτες του να παραμείνουν ενωμένοι. Το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο, με τον ίδιο να τονίζει την ανάγκη για συσπείρωση και πίστη στην ανατροπή της κατάστασης, επισημαίνοντας πως με αφετηρία το ντέρμπι με την ΑΕΚ, η ομάδα του μπορεί να καλύψει τη διαφορά και να επιστρέψει δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου.

«Πάμε στην τελική ευθεία όλοι μαζί. Ξεχνάμε τις αναποδιές και πάμε ενωμένοι. Με αρχή το ντέρμπι με την ΑΕΚ μπορούμε να το γυρίσουμε. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ πριν την αναχώρηση για την Αθήνα.