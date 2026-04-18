ΑΕΚ: Χαμός στην «Allwyn Arena» στην τελευταία προπόνηση πριν τον ΠΑΟΚ (pics+vids)

«Καυτή» ήταν η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί της ΑΕΚ στην τελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς γυμνάστηκαν για τελευταία φορά πριν το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των play offs απέναντι στον ΠΑΟΚ στην «Allwyn Arena». Η προπόνηση είχε προγραμματιστεί για τις 17:00 και ήταν ανοικτή για τον κόσμο, για τα πρώτα 20 λεπτά.

Αυτός ήταν και ο λόγος που οι οργανωμένοι είχαν απευθύνει κάλεσμα στους οπαδούς της ΑΕΚ να δώσουν δυναμικό «παρών» και να δείξουν την στήριξή τους στους «κιτρινόμαυρους», πριν από ένα σημαντικό ματς στην «μάχη» του τίτλου, αλλά και μετά τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Conference League.

Από πολύ νωρίς, οι οπαδοί της Ένωσης βρέθηκαν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και από την αρχή δημιούργησαν «καυτή» ατμόσφαιρα, περιμένοντας τις θύρες να ανοίξουν και να εισέλθουν στο γήπεδο. Μάλιστα, μόλις άνοιξαν οι πόρτες, το… πάρτι που είχαν στήσει οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί… πέρασε στο εσωτερικό.