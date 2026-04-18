Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Γιακουμάκη, δεν ταξιδεύει στην Αθήνα
INTIME SPORTS
Onsports team 18 Απριλίου 2026, 15:31
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και δεν θα ταξιδέψει στην Αθήνα, ενόψει του ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, της 2ης αγωνιστική των playoffs της Super League.

Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ (19/4, 18:00), καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης τέθηκε εκτός λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Ο Κρητικός επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο κατά την τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία και δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας για το παιχνίδι, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται τις επόμενες ημέρες.

Το πρόγραμμα της προπόνησης επικεντρώθηκε κυρίως στην τακτική προσέγγιση του αγώνα, ενώ δόθηκε έμφαση και στις στατικές φάσεις ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Παράλληλα, εκτός αποστολής έμεινε και ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη συνεχίζοντας τη θεραπεία του.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί το απόγευμα του Σαββάτου (18/04) από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση τσάρτερ, με προορισμό την Αθήνα για το κρίσιμο παιχνίδι.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved