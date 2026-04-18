Μπενίτεθ για Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Όταν μιλάω με οπαδούς μου λένε πρέπει να τους κερδίσουμε»

Για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μίλησε ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού

Ο Ράφα Μπενίτεθ σε δηλώσεις του στην Cosmote TV αναφέρθηκε τόσο στην προετοιμασία του «τριφυλλιού» όσο και στο κλίμα γύρω από το παιχνίδι. Επίσης, στάθηκε στη διακοπή λόγω Πάσχα και στη δυνατότητα της ομάδας να δουλέψει σε τομείς που χρειάζονται βελτίωση, ενώ ξεκαθάρισε πως η ομάδα του δεν πρέπει να εστιάσει αποκλειστικά στον αντίπαλο, αλλά στη δική της εικόνα και εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι: «Αν σκέφτεσαι μόνο τον αντίπαλο, χάνεις τη συγκέντρωσή σου από το δικό σου παιχνίδι».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός:

Είχατε νέα διακοπή λόγω των εορτών του Πάσχα, οπότε βρήκατε αρκετές ημέρες να δουλέψετε σε πράγματα που προφανώς δεν σας άρεσαν στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Οπότε πως νομίζετε πως θα παρουσιαστεί η ομάδα στο πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό;

«Νομίζω πως είναι μια καλή περίοδο για εμάς γιατί έχουμε περισσότερο χρόνο να προπονηθούμε, χωρίς να έχουμε την πίεση του επόμενου αγώνα. Στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ υπήρχαν αρκετά θετικά και επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, πρέπει ν’ αλλάξουμε πράγματα στο επιθετικό τρίτο όπου δεν ήμασταν τόσο κυνικοί. Κατά τα άλλα, είμαι χαρούμενος με την αφοσίωση, την απόδοση και θεωρώ πως είναι ένα καλό βήμα για εμάς από την άποψη του να προχωρήσουμε μπροστά στα επόμενα παιχνίδια των playoffs».

Αυτό πιθανότατα θα είναι το τελευταίο ελληνικό «clasico» στο συγκεκριμένο γήπεδο. Ένα γήπεδο που φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό παραπάνω από 100 χρόνια. Συναισθηματικά πως το προσεγγίζεται τόσο εσείς όσο και οι ποδοσφαιριστές απέναντι σε μια ομάδα που έχει υψηλό κίνητρο;

«Σίγουρα θα είναι κάτι συναισθηματικό για πολύ κόσμο, αλλά και για εμάς που θα είμαστε εκεί. Δεν θα πω ότι έχουμε την ευθύνη, αλλά πως θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις στο τέλος. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένας σημαντικός αγώνας που θα παίξουμε στην έδρα μας και πολλοί φίλαθλοι μας θα είναι χαρούμενοι αν μας δουν να κερδίζουμε. Όσον αφορά τον αντίπαλο, γνωρίζουμε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει, οπότε και για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάω με οπαδούς μας μου λένε: «Πρέπει να τους κερδίσεις». Αν μιλήσεις με φίλους του Ολυμπιακού, έχουν το ίδιο ακριβώς συναίσθημα. Νομίζω πως θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και γνωρίζουμε ότι θέλουμε να τα πάμε καλά και πρέπει να τα πάμε καλά».

Αντιμετωπίζετε τον Ολυμπιακό σ’ ένα άσχημο γι’ αυτόν κλίμα, όσον αφορά την απόδοση του. Σχεδόν σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια ο προπονητής του έπαιξε με δύο κεντρικούς επιθετικούς, αλλά υπάρχει πιθανότητα αυτό να το αλλάξει στο συγκεκριμένο ντέρμπι. Τι ματς περιμένετε και ποια θεωρείτε πως θα είναι η προσέγγιση του αντιπάλου;

«Όταν αναλύσαμε τον Ολυμπιακό νομίζω ότι είδαμε κάτι που ξέραμε. Πως έχει ταχύτητα, διαθέτει ικανότητα, μπορεί να παίξει άμεσα και είναι πολύ ανταγωνιστικός στις δεύτερες μπάλες. Είναι μια ομάδα που βρέθηκε στο Champions League, γιατί είναι μια καλή ομάδα. Αν όμως σκέφτεσαι πάρα πολύ τους άλλους, δεν συγκεντρώνεσαι στα δικά σου πράγματα, στο παιχνίδι σου. Σε τομείς που λειτουργούμε καλά και σ’ αυτούς που μπορούμε να βελτιωθούμε. Όπως είπα και πριν, μπορεί να είχαμε γιορτές αλλά ο πρόεδρος, οι διευθυντές, το τεχνικό επιτελείο, όλοι δουλεύαμε προσπαθώντας να προετοιμάσουμε το μέλλον. Την ίδια ώρα βέβαια προσπαθούμε να προετοιμάσουμε και το παρόν, το επόμενο παιχνίδι. Περιμένουμε μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική, αλλά θέλουμε να μειώσουμε αυτή τη διαφορά που υπήρχε πριν. Νομίζω πως ήδη το έχουμε κάνει αυτό και προσεγγίζουμε την αναμέτρηση με αυτοπεποίθηση γιατί τους κερδίσαμε, έχοντας την ίδια ώρα μεγάλο σεβασμό. Οπότε ναι, θα είναι δύσκολο ματς, αλλά αποτελεί έξτρα κίνητρο για εμάς να τους κερδίσουμε και να είμαστε σίγουροι πως στο μέλλον θα είμαστε πιο κοντά και θα μπορούμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο».