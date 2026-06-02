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Όταν το μοναδικό στυλ συναντά την μπασκετική κουλτούρα: The Glass of Brixton & Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Σε ένα ξεχωριστό fashion & lifestyle event, η “The Glass of Brixton” και ο star της Euroleague, Juancho Hernangomez, παρουσίασαν το νέο signature μοντέλο γυαλιών ηλίου BS41, σε μια εκδήλωση που συγκέντρωσε φίλους της μόδας, του αθλητισμού και του σύγχρονου urban culture.

Όταν το μοναδικό στυλ συναντά την μπασκετική κουλτούρα: The Glass of Brixton & Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
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Το event φιλοξενήθηκε στο EyeQ του Golden Hall τη Δευτέρα 18 Μαϊου 2026 και προσέλκυσε πλήθος κόσμου που είχε την ευκαιρία να ανακαλύψει πρώτο το νέο exclusive μοντέλο της συλλογής, αλλά και να γνωρίσει τον Juancho Hernangómez.

Ο σταρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ υπέγραψε αυτόγραφα, φωτογραφήθηκε με φίλους και θαυμαστές και δημιούργησε μια άμεση και ζεστή επαφή με τους παρευρισκόμενους.

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Το BS41, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Juancho Hernangómez, αποτελεί μια statement επιλογή για όσους αγαπούν το μοντέρνο design και το contemporary fashion ύφος, μέσα από έντονες γραμμές, minimal αισθητική και premium κατασκευή. Πιστό στη φιλοσοφία της “The Glass of Brixton” το νέο μοντέλο — Eyes Never Lie — αποτυπώνει την αυθεντικότητα και την αυτοπεποίθηση που εκφράζουν τόσο το brand όσο και ο Juancho Hernangómez.

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Πρόκειται για ένα μοντέλο που ισορροπεί ανάμεσα στο fashion στοιχείο και το street attitude, αποτελώντας ήδη ένα από τα πιο ιδιαίτερα releases της “The Glass of Brixton”.

Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή εξέλιξη της “The Glass of Brixton” και τη σύνδεσή της με πρόσωπα που ξεχωρίζουν για το στιλ, την αυθεντικότητα και τη δυναμική παρουσία τους.

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Το signature μοντέλο “BS41” διατίθεται σε επιλεγμενα οπτικα καταστηματα σε ολη την Ελλαδα και Κυπρο και στα οπτικα μαγαζια EyeQ.

Instagram: @theglassofbrixton

Facebook: The Glass of Brixton

Website: www.theglassofbrixton.com

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