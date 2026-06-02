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ΑΕΚ: Παραμένει στα «κιτρινόμαυρα» η Παϊζίνιο

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την 27χρονη Βραζιλιάνα πλέι μέικερ, Αντρέζα Παϊζίνιο Σάλες Ντος Σάντος.

ΑΕΚ: Παραμένει στα «κιτρινόμαυρα» η Παϊζίνιο
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Η ΑΕΚ προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας της με την Αντρέζα Παϊζίνιο Σάλες Ντος Σάντος, επιβραβεύοντας την εξαιρετική παρουσία της Βραζιλιάνας πλέι μέικερ την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Η 27χρονη αθλήτρια αποτέλεσε ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας χάντμπολ γυναικών της Ένωσης, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Σε 15 συμμετοχές πέτυχε 63 γκολ, έχοντας μέσο όρο 4,2 τέρματα ανά αγώνα και προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Η συμβολή της ήταν καθοριστική στην ιστορική πορεία της ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στους τελικούς της Α1 Χάντμπολ Γυναικών. Η διοίκηση της ομάδας επέλεξε να διατηρήσει στο δυναμικό της μία από τις πρωταγωνίστριες της επιτυχημένης χρονιάς, με στόχο τη συνέχιση της ανοδικής πορείας και τη διεκδίκηση ακόμη μεγαλύτερων διακρίσεων τη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

H ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Αντρέζα Παϊζίνιο Σάλες Ντος Σάντος. Η 27χρονη πλέι μέικερ θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά στο Χάντμπολ Γυναικών του Συλλόγου.

Η Παϊζίνιο ήρθε το περσινό καλοκαίρι στην ομάδα και βοήθησε τα μέγιστα, προκειμένου η ΑΕΚ να φθάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Η Παϊζίνιο δήλωσε στο aek.gr:

«Είμαι πολύ χαρούμενη και ευγνώμων στους ανθρώπους της ΑΕΚ που ανανεώνω το συμβόλαιό μου και που θα συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα. Αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή πολύ φιλικό κλίμα και καθημερινή στήριξη εντός και εκτός γηπέδου. Ήταν μία χρονιά που μάθαμε πολλά. Είμαι υπερήφανη για όλα όσα έχουμε χτίσει όλοι μαζί σε αυτή την οικογένεια. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα ακόμα βήμα μπροστά, να είμαστε φιλόδοξες, να θέσουμε υψηλούς στόχους και να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά για να φτάσουμε στην κορυφή. Είμαι πολύ σίγουρη ότι θα είναι μια ακόμα πιο νικηφόρα και συναρπαστική σεζόν. Θα δώσω τα πάντα για αυτό. Πάμε ΑΕΚ».

Παϊζίνιο, ΜΑΖΙ και τη νέα σεζόν!

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