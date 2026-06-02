· Φούλαμ

Παρελθόν από τον πάγκο της Φούλαμ ο Μάρκο Σίλβα

Η Φούλαμ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο προπονητή, Μάρκο Σίλβα, μετά από πέντε χρόνια.

Παρελθόν από τον πάγκο της Φούλαμ ο Μάρκο Σίλβα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κύκλος του Μάρκο Σίλβα στη Φούλαμ ολοκληρώθηκε, με τον Πορτογάλο τεχνικό να αποχωρεί έπειτα από πέντε χρόνια στον πάγκο της ομάδας. Ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο κατά την οποία οι «Κότατζερς» ανέβηκαν επίπεδο και καθιερώθηκαν στην Premier League. Πλέον, ο Σίλβα ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της προπονητικής του καριέρας.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:54 SUPER LEAGUE

Πινέδα: «Οπαδοί Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μου ζητούν να αφήσω την ΑΕΚ και να πάω στην ομάδα τους»

21:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρελθόν από τον πάγκο της Φούλαμ ο Μάρκο Σίλβα

21:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Όταν το μοναδικό στυλ συναντά την μπασκετική κουλτούρα: The Glass of Brixton & Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

20:51 EUROLEAGUE

«Ο Ιμπόν Ναβάρο αναλαμβάνει τον Ερυθρό Αστέρα»

20:45 SUPER LEAGUE

Οριστικό: Στην ΑΕΚ ο Ζουμπκόφ! - Πέρασε τα ιατρικά ο Ουκρανός, έστειλα τα έγγραφα η Τραμπζονσπόρ

20:15 NBA

Μαρκ Τέιτουμ για NBA Europe: «Είμαστε στο τελικό στάδιο για μια λίγκα που θα λανσαριστεί το 2027»

20:01 SUPER LEAGUE

Φορτούνης: «Απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένειά μου»

19:45 SUPER LEAGUE

Παρελθόν από την Κηφισιά ο Νταβίντ Σιμόν

19:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου

19:19 GREEK BASKET LEAGUE

Τολιόπουλος: «Μετά την αποτυχία στην EuroLeague, θέλουμε το πρωτάθλημα και για τον κόσμο»

19:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Κονατέ υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης»

19:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δεν προλαβαίνει τα φιλικά της Εθνικής ο Γιαννούλης - Αποχώρησε από την αποστολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας