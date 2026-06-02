Παρελθόν από τον πάγκο της Φούλαμ ο Μάρκο Σίλβα

Ο κύκλος του Μάρκο Σίλβα στη Φούλαμ ολοκληρώθηκε, με τον Πορτογάλο τεχνικό να αποχωρεί έπειτα από πέντε χρόνια στον πάγκο της ομάδας. Ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο κατά την οποία οι «Κότατζερς» ανέβηκαν επίπεδο και καθιερώθηκαν στην Premier League. Πλέον, ο Σίλβα ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της προπονητικής του καριέρας.