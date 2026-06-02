· Πανιώνιος

Επίσημα στον Πανιώνιο ο Ραφαήλ Πέττας

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε τη δεύτερη θερινή μεταγραφή του.

Επίσημα στον Πανιώνιο ο Ραφαήλ Πέττας
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Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραφαήλ Πέττα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Νίκη Βόλου.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κυανέρυθρους», αποτελώντας τη δεύτερη μεταγραφή των Νεοσυρνιωτών μετά τον Γιώργο Μάναλη.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ραφαήλ Πέττα για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός προέρχεται από μία εξαιρετική αγωνιστική περίοδο με τη Νίκη Βόλου, κατά την οποία κατέγραψε 8 γκολ και 8 ασίστ στη Super League 2, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της κατηγορίας.

Γεννημένος στις 25 Ιουνίου 1996 στη Ζάκυνθο, ο Ραφαήλ Πέττας, αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, ενώ μπορεί να καλύψει με την ίδια επιτυχία περισσότερες θέσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στην έως τώρα πορεία του έχει φορέσει τις φανέλες των Ζακύνθου, Αλμωπού Αριδαίας, Νίκης Βόλου και Καμπανιακού.

Ραφαήλ, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανιωνίου, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανέρυθρη φανέλα!»

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