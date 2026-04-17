ΠΑΟΚ: Με Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι κόντρα στην ΑΕΚ
Οnsports Τeam 17 Απριλίου 2026, 14:31
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Ευχάριστα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του ντέρμπι που δίνει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για τα playoffs της Super League.

Με σημαντικές επιστροφές θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (19/4, 18:00) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς , Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ μπήκαν σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, θα είναι στην αποστολή του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ ο αρχηγός του Δικέφαλου έχει σημαντικές πιθανότητες να είναι και στην αρχική ενδεκάδα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Δύο μέρες πριν τη μεγάλη μάχη στην Allwyn Arena κόντρα στην ΑΕΚ και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Το προπονητικό μενού της Παρασκευής (17.04) περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στο φινάλε παιχνίδι υψηλής έντασης.

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς , Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Το Σάββατο (18.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για Αθήνα».



