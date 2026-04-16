ΠΑΟΚ: Ευχάριστα νέα ενόψει ΑΕΚ - Ελπίδες για Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι

Onsports team

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Σουαλιχό Μεϊτέ, Τζόντζο Κένι έβγαλαν το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Ευχάριστα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής (19/4, 18:00) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μετά τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έβγαλε την Τετάρτη (15/4) μέρος της προπόνησης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ είδε την Πέμπτη (16/4) και τους Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι να βγάζουν το μεγαλύτερο μέρος της και στη συνέχεια να δουλεύουν ατομικά. Αντίθετα, ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε και σήμερα σε θεραπεία και, όπως έχει γίνει γνωστό, πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί ξανά την τρέχουσα σεζόν.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η αντίστροφη μέτρηση φτάνει στο τέλος της, οι μέρες περνούν κι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να πατήσει και πάλι χορτάρι και να ξεκινήσει να δίνει τις κρίσιμες μάχες που έχει μέχρι το τέλος της σεζόν.

H προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν μερικές παρτίδες rondo και στη συνέχεια η ομάδα δούλεψε μέσα από ασκήσεις στην τακτική προσέγγιση της επικείμενης αναμέτρησης στην Allwyn Arena.

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι έβγαλαν το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (17.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».