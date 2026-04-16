ΠΑΟΚ: Ο Ζίβκοβιτς έκανε την αρχή, ακολούθησαν Μεϊτέ και Κένι!

Οnsports Τeam

Χαμόγελα στο "στρατόπεδο" του ΠΑΟΚ, πριν από το σπουδαίο ματς με την ΑΕΚ με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να βλέπει δύο ακόμα παίκτες του να επιστρέφουν στις προπονήσεις.

Με τον καλύτερο τρόπο συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, που μπορεί να κρίνει πολλά.

Μετά τη χθεσινή επιστροφή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στις προπονήσεις της ομάδας, σήμερα ήταν η σειρά των Μεϊτέ και Κένι.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Η αντίστροφη μέτρηση φτάνει στο τέλος της, οι μέρες περνούν κι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να πατήσει και πάλι χορτάρι και να ξεκινήσει να δίνει τις κρίσιμες μάχες που έχει μέχρι το τέλος της σεζόν.

H προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν μερικές παρτίδες rondo και στη συνέχεια η ομάδα δούλεψε μέσα από ασκήσεις στην τακτική προσέγγιση της επικείμενης αναμέτρησης στην Allwyn Arena.