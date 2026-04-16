Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν για Ολυμπιακό οι Κοντούρης και Τουμπά

Στην τελική… ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και την Πέμπτη (16/04) το πρόγραμμα συνεχίστηκε με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης».

Τα ευχάριστα νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ ήρθαν από τους Σωτήρη Κοντούρη και Αχμέντ Τουμπά, οι οποίοι συμμετείχαν κανονικά στο πρόγραμμα και έθεσαν εαυτούς στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, προσθέτοντας δύο ακόμη λύσεις στα χέρια του.

Αντίθετα, ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν ακολούθησε και πάλι ειδικό πρόγραμμα, ενώ ο Φίλιπ Τζούριτσιτς έκανε ατομικό και δύσκολα θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για το μεγάλο παιχνίδι.

Παράλληλα, ο Γιώργος Κάτρης συνέχισε με θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκαναν και οι Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό, οι οποίοι δεν υπολογίζονται από τον Ισπανό προπονητή.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι σε μικρό χώρο, με την ένταση να ανεβαίνει όσο πλησιάζει το μεγάλο ντέρμπι. Η επόμενη προπόνηση του Παναθηναϊκού έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (17/04) το πρωί στο Κορωπί.