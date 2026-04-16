Παναθηναϊκός για Μπενίτεθ: «Χαρούμενα γενέθλια mister»

Ημέρα... γιορτής η σημερινή για τον Παναθηναϊκό, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ γιορτάζει τα γενέθλιά του, συμπληρώνοντας 66 χρόνια ζωής.

Ο Ισπανός τεχνικός θα γιορτάσει με το μυαλό του στο προσεχές ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για τη δεύτερη αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε στον προονήτή της ομάδας, με ανάρτηση στα social media και μάλιστα σε δύο γλώσσες:

«Χρόνια πολλά κόουτς» και στα ισπανικά… «Χαρούμενα γενέθλια mister».