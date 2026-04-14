ΠΑΟΚ: Χάνει την ΑΕΚ ο Ντεσπότοφ

Με προβλήματα συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς με τον Ρουμάνο τεχνικό να έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα.

Πλέον, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο Κίριλ Ντεσπότοφ δε θα είναι στη διάθεσή του προπονητή του για το ματς της Κυριακής, ενώ αμφίβολοι είναι ακόμα οι Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς και Κένι.

«Η μέρα ξεκίνησε με την απαραίτητη προθέρμανση, ακολούθησε ένα παιχνίδι κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στο φινάλε διεξήχθη τουρνουά τριών ομάδων.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.