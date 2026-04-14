Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Χάνει την ΑΕΚ ο Ντεσπότοφ
Οnsports Τeam 14 Απριλίου 2026, 15:01
SUPER LEAGUE

Με προβλήματα συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου. 

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς με τον Ρουμάνο τεχνικό να έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. 

Πλέον, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο Κίριλ Ντεσπότοφ δε θα είναι στη διάθεσή του προπονητή του για το ματς της Κυριακής, ενώ αμφίβολοι είναι ακόμα οι Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς και Κένι. 

«Η μέρα ξεκίνησε με την απαραίτητη προθέρμανση, ακολούθησε ένα παιχνίδι κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στο φινάλε διεξήχθη τουρνουά τριών ομάδων.

 Οι Σουαλιό ΜεϊτέΑντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (15.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».

 


Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved