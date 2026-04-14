Παναθηναϊκός: Φουλάρουν για Ολυμπιακό οι «πράσινοι»
Οnsports Τeam 14 Απριλίου 2026, 13:19
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Φουλάρουν για Ολυμπιακό οι «πράσινοι»

Η ομάδα του «τριφυλλιού» συνέχισε και σήμερα την προετοιμασία της για το ντέρμπι της Κυριακής με τους «ερυθρόλευκους», με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει τις γνωστές απουσίες.

Σε φουλ ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι της Κυριακής, στη Λεωφόρο, με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των playoffs.

Για μία ακόμα φορά ο Ράφα Μπενίτεθ είχε να διαχειριστεί τα γνωστά αγωνιστικά προβλήματα, καθώς δεν είχε στη διάθεσή του τους Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρ, Κάτρη, Τζούριτσιτς και Σισοκό, ενώ απών με άδεια ήταν ο Τουμπά.

Οπως αναφέρει η «πράσινη» ΠΑΕ:

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (19/04, 21:00) . Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό ο Κοντούρης, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Τζούριτσιτς – Σισοκό. Απών με άδεια για προσωπικούς λόγους ήταν ο Τουμπά.



