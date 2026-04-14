Μπενίτεθ για Παναθηναϊκό: «Αυτό είναι μόνο η αρχή»

Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει εδώ και καιρό εκτός της «μάχης» του πρωταθλήματος, με τους «πράσινους» να θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και παράλληλα έχουν ξεκινήσει να κάνουν τις κινήσεις τους για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Ο Ράφα Μπενίτεθ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Gazzetta dello Sport» αναφέρθηκε στην πορεία του στον «πράσινο» πάγκο αλλά και στη «μάχη» του ιταλικού τίτλου.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Μπενίτεθ:

Για τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό: «Ήρθαμε σε μια δύσκολη στιγμή και καταφέραμε να μπούμε στα playoffs που οδηγούν στην Ευρώπη. Φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και στους “16” του Europa League μετά από 16 χρόνια. Είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Θέλουμε να βελτιωθούμε την επόμενη σεζόν».

Ο Μπενίτεθ σχολίασε με τη δική του οπτική τη μάχη του τίτλου στη Serie A, αποθεώνοντας την Ίντερ, αλλά και αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Νάπολι του Αντόνιο Κόντε.

«Η Ίντερ κατέκτησε τον τίτλο το 2021, η Νάπολι το 2023, η Ίντερ το 2024, η Νάπολι το 2025… και τώρα, μπορείς να πεις πως η Ίντερ είναι έτοιμη να πανηγυρίσει ξανά. Είναι η καλύτερη, αυτό είναι προφανές. Φέτος ήταν ανώτερη από όλους», σημείωσε.

Παράλληλα, στάθηκε στη διαφορά των εννέα βαθμών από τη δεύτερη θέση, τονίζοντας πως αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη ανωτερότητας: «Οι εννέα βαθμοί είναι πολλοί, κάνουν τη διαφορά. Δεν είναι τυχαίο ότι από την αρχή θεωρούνταν, μαζί με τη Νάπολι, τα φαβορί».

Αναφερόμενος στη Νάπολι, ο Μπενίτεθ στάθηκε στις σημαντικές απουσίες: «Σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς, η Νάπολι είχε σαφώς το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν είχε όλους τους παίκτες διαθέσιμους, αλλά είναι δεδομένο ότι παίκτες όπως οι Ντε Μπρόινε, Ανγκισά, Γκίλμουρ, Λουκάκου και Νέρες δεν αγωνίστηκαν όσο θα έπρεπε. Προτιμώ να επιβραβεύω αυτούς που άντεξαν και τα κατάφεραν, αλλιώς θα μέναμε μόνο στη θεωρία».

Ο Μπενίτεθ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον Κρίστιαν Κίβου, τον οποίο είχε παίκτη στο παρελθόν: «Ήταν ήδη τότε τακτικά ώριμος. Σήμερα αποδεικνύει ότι μπορεί να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις. Είναι έξυπνος και το επιβεβαιώνει».

Παράλληλα, στάθηκε και στη διοίκηση της Ίντερ, με αιχμή τον Τζιουζέπε Μαρότα, υπογραμμίζοντας την ικανότητα διαχείρισης που διαθέτει.

Ο Ισπανός τεχνικός εκτίμησε ότι η κατάκτηση του τίτλου δεν σημαίνει χαλάρωση: «Όταν κατακτάς το πρωτάθλημα, νιώθεις ολοκληρωμένος, αλλά μόνο για λίγο. Στο ποδόσφαιρο, η χαρά κρατά μια νύχτα. Την επόμενη ημέρα σκέφτεσαι ήδη την επόμενη σεζόν».