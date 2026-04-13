ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Ζίβκοβιτς, πρόβλημα με Ντεσπόντοβ

Onsports Team

Ο Σέρβος εξτρέμ δούλεψε στο γήπεδο μετά από καιρό, τη στιγμή που ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός δεν ξεπερνά τις ενοχλήσεις στο δάχτυλο και δεν αποκλείεται να μπει στο χειρουργείο.

Ο ΠΑΟΚ δουλεύει για τον αγώνα με την ΑΕΚ για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League. Εκεί όπου παίζει μεγάλο μέρος των ελπίδων του για τίτλο. Με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο «Δικέφαλος» να είναι πολλά στο μέτωπο των τραυματιών.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δούλεψε μετά από μέρες στο γήπεδο, κάνοντας ατομικό πρόγραμμα. Ο Κένι και ο Μεϊτέ έκαναν κι αυτοί ατομικό. Αντίθετα, ο Ντεσπόντοβ έκανε ξανά θεραπεία λόγω των ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν στο δάχτυλο του ποδιού.

Ο Βούλγαρος δεν μπορεί να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις και έτσι είναι ορατό το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε επέμβαση. Το πρόβλημα αυτό το είχε ο Ντεσπόντοβ καιρό, όμως… έσφιγγε τα δόντια και αγωνιζόταν.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Συγκεντρωμένοι στον επόμενο τελικό

Αγωνιστική εβδομάδα ξεκίνησε στη Νέα Μεσημβρία, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να στρέφουν την απόλυτη συγκέντρωσή τους στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας του Πάσχα ξεκίνησε με προθέρμανση, rondo, ένα παιχνίδι κατοχής και για φινάλε τουρνουά υψηλής έντασης.

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς , Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοβ έκανε θεραπεία, λόγω επίμονων ενοχλήσεων στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, όπου αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα.

Την Τρίτη (14.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».