Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι «πράσινοι», θεραπεία ο Κοντούρης
Onsports Team 13 Απριλίου 2026, 21:11
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι «πράσινοι», θεραπεία ο Κοντούρης

Στο «Γ. Καλαφάτης» βρέθηκαν ξανά οι παίκτες του «τριφυλλιού» μετά το ρεπό που είχαν για το Πάσχα, αρχίζοντας την προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, άνοιξε ξανά τις πύλες του. Οι λίγες μέρες ξεκούρασης που είχαν οι ποδοσφαιριστές για το Πάσχα, ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας. Όταν και γυμνάστηκαν για πρώτη φορά ενόψει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (19/4).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Κοντούρης, Τζούριτσιτς, Σισοκό. Απών με άδεια για προσωπικούς λόγους ήταν ο Τουμπά.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
ΣΠΟΡ
EUROLEAGUE
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved