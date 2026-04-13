ΠΑΟΚ: Ο Λουτσέσκου επέστρεψε η προετοιμασία για ΑΕΚ ξεκίνησε

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι και πάλι στη Θεσσαλονίκη προσπαθώντας να αφήσει πίσω του τις δύσκολες στιγμές με την απώλεια του πατέρα του και να αφοσιωθεί στο μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Σε κανονικούς ρυθμούς επιστρέφει και πάλι ο ΠΑΟΚ καθώς από τη μία η διακοπή του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε και από την άλλη ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέστρτεψε στη Θεσσαλονίκη μετά τις πολύ δύσκολες ημέρες που βίωσε μετά την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα.

Ο 57χρονος τεχνικός θα βρεθεί ξανά με τους ποδοσφαιριστές του ύστερα από περίπου μία εβδομάδα απουσίας, σε μία χρονική συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη για τον Δικέφαλο,, καθώς η ομάδα μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ.

Η συγκυρία είναι πολύ δύσκολη για τον έμπειρο προπονητή αφού μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα καλείται να αφήσει πίσω του τις δυσκολίες του πέρασε από την ημέρα που "έφυγε" από τη ζωή και από την άλλη να προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ομάδα του, εν' όψει της δεύτερης αγωνιστικής των playoffs και την πολύ σημαντικής αναμέτρησης με την ΑΕΚ.