Super League: Μία ακόμη διακοπή και ένας αστερίσκος μέχρι το τέλος της σεζόν

Μετά το Πάσχα μπαίνουμε ξανά σε εβδομάδα προετοιμασίας για επιστροφή στην αγωνιστική δράση, ενώ αμέσως μετά θα έχουμε την τελευταία διακοπή λόγω τελικού Κυπέλλου.

Το Πάσχα ήταν ανέκαθεν η τελευταία μεγάλη διακοπή στο ελληνικό πρωτάθλημα, πριν μπούμε στην περίοδο που καθορίζει τα πάντα. Στην τελική ευθεία των αναμετρήσεων, για να κριθούν οι κατακτητές της Super League αλλά και του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η διαδικασία των πλέι οφ άρχισε και αμέσως μετά την 1η αγωνιστική ακολούθησε η διακοπή για το Πάσχα. Πλέον, μπαίνουμε σε εβδομάδα προετοιμασίας των αναμετρήσεων της 2ης αγωνιστικής. Με τη «μάχη» του τίτλου να περιλαμβάνει τα καθοριστικά παιχνίδια ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Οι αναμετρήσεις αυτές θα διεξαχθούν την Κυριακή 19 Απριλίου. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προγραμματισμένη διακοπή του πρωταθλήματος. Λόγω τελικού Κυπέλλου Ελλάδος. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στις 25 Απριλίου (Σάββατο) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ακολούθως θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα. Κυριακή 3/5 η 3η αγωνιστική, Κυριακή 10/5 η 4η, Τετάρτη 13/5 η 5η και η σεζόν ολοκληρώνεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό την Κυριακή 17/5 με την 6η και τελευταία αγωνιστική (πάντα αναφορικά με τη «μάχη» των θέσεων 1-4).

Εδώ όμως υπάρχει ένας αστερίσκος. Το ενδεχόμενο να προκριθεί η ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο. Αν συμβεί η μεγάλη ανατροπή και συνεχίσει η Ένωση στο Conference League, τότε έχει δικαίωμα να αιτηθεί μη διεξαγωγή μίας αναμέτρησης ανάμεσα στην 3η και την 4η αγωνιστική (αμφότερα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό). Αυτό θα σημάνει τη συνολική αναβολή της αγωνιστικής όμως, οπότε η σεζόν θα πάει πιο πίσω και πιθανότατα θα ολοκληρωθεί 20 ή 21 Μαϊου.