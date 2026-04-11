Παλαίμαχοι ΑΕΚ για Στέφανο Μπορμπόκη: «Υπήρξε ένας από τους σπουδαίους παίκτες της γενιάς του»
Οnsports team 11 Απριλίου 2026, 21:43
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων της ΑΕΚ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, αδερφού του άλλοτε ποδοσφαιριστή της «Ένωσης», Βασίλη Μπορμπόκη.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί τον θάνατο του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών. Ο παλαίμαχος επιθετικός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό και απεβίωσε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.

Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων της ΑΕΚ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του εκλιπόντες κι εξέφρασε τα συλλυπητήρια στους οικείους του.

Αναλυτικά το μήνυμα των παλαιμάχων της ΠΑΕ ΑΕΚ: «Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη του για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη. Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, ένας άξιος αντίπαλος και ένας καλός συνάδελφος και φίλος. Στον αδερφό του και παλιό μας συμπαίκτη Βασίλη Μπορμπόκη και σε όλους τους οικείους του ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη».



