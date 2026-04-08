Super League: «Τελικοί» σε Λάρισα και Σέρρες - Το πρόγραμμα των play outs
Onsports Team 08 Απριλίου 2026, 10:33
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Λάρισας / Αστέρας Τρίπολης / Ατρόμητος / Κηφισιά / Παναιτωλικός / Πανσερραϊκός

Η μάχη για την παραμονή στη Stoiximan Super League συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς η 2η αγωνιστική των play out φέρνει κρίσιμες αναμετρήσεις με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Στη Λάρισα, η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Παναιτωλικό στις 16:00, σε ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο «πρέπει» για τους γηπεδούχους. Οι «βυσσινί» προέρχονται από ήττα στην Τρίπολη, αποτέλεσμα που τους έβαλε σε περιπέτειες, και πλέον αναζητούν πάση θυσία τη νίκη για να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες θέσεις. Από την άλλη πλευρά, οι Αγρινιώτες στοχεύουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας, που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στην εξασφάλιση της παραμονής.

Λίγο αργότερα, στις 17:00, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις Σέρρες, όπου Πανσερραϊκός και Αστέρας Aktor δίνουν μια ιδιαίτερα σημαντική «μάχη» με φόντο την αποφυγή της τελευταίας θέσης. Και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με το δεξί στη διαδικασία των play out, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το διακύβευμα της αναμέτρησης, καθώς ο νικητής θα αποκτήσει σαφές προβάδισμα στη μάχη της σωτηρίας.

Η αυλαία της ημέρας πέφτει στις 19:00 με την αναμέτρηση του Ατρόμητου απέναντι στην Κηφισιά, σε ένα παιχνίδι όπου το τρίποντο αποτελεί βασικό στόχο και για τις δύο πλευρές. Οι διαφορές στη βαθμολογία είναι μικρές και καμία ομάδα δεν θέλει να μπει σε περιπέτειες, με αποτέλεσμα η ανάγκη για βαθμούς να καθιστά την αναμέτρηση ιδιαίτερα κρίσιμη.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

16:00 ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός CosmoteSport 1 HD
17:00 Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor Novasports 2
19:00 Ατρόμητος - Κηφισιά Novasports Prime

Η βαθμολογία

Ατρόμητος 30
Παναιτωλικός 27
Κηφισιά 27
ΑΕΛ Novibet 23
Πανσερραϊκός 20
Αστέρας AKTOR 20



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα Αταμάν στα αποδυτήρια μετά την ισοπέδωση της Μπαρτσελόνα
7 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα Αταμάν στα αποδυτήρια μετά την ισοπέδωση της Μπαρτσελόνα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στο Εθνικό Στάδιο - Πότε είναι η κηδεία
24 λεπτά πριν Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στο Εθνικό Στάδιο - Πότε είναι η κηδεία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Λύγισαν καρδιές» από το συγκινητικό μήνυμα Πίρλο - «Με μεγάλωσες σαν γιο»
35 λεπτά πριν Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Λύγισαν καρδιές» από το συγκινητικό μήνυμα Πίρλο - «Με μεγάλωσες σαν γιο»
SUPER LEAGUE
Super League: «Τελικοί» σε Λάρισα και Σέρρες - Το πρόγραμμα των play outs
40 λεπτά πριν Super League: «Τελικοί» σε Λάρισα και Σέρρες - Το πρόγραμμα των play outs
Όλες οι ειδήσεις
