Ολυμπιακός: Το μήνυμα Καρεμπέ μετά την ήττα από την ΑΕΚ

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Στρατηγικός Σύμβουλος των «ερυθρόλευκων» έδωσε το… σύνθημα για τη συνέχεια.

Μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ στο Φάληρο 1-0, στην πρεμιέρα των play offs 1-4 της Stoiximan Super League, ο σύλλογος του Πειραιά βρέθηκε στο -5 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Την επόμενη μέρα, ο Κριστιάν Καρεμπέ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στήριξης και αποφασιστικότητας μέσα από τα social media.

Στην ανάρτησή του τόνισε ότι «ποτέ δεν τα παρατάμε» και συνοδεύτηκε από μία φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, η οποία τον δείχνει μαζί με τους παίκτες μετά το ντέρμπι της Κυριακής 5 Απριλίου.