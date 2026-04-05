ΠΑΟΚ: «Να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια»

Onsports Team

Αντίδραση του «Δικέφαλου» για τη διαιτησία μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό, με αναφορές σε Λανουά και ΕΠΟ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό. Σε αυτή τονίζεται πως πρέπει να διασφαλιστεί πως το πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια, από τον Λανουά και την ΕΠΟ. Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι είναι σε θέσεις ευθύνης «οφείλουν να αποχωρήσουν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το σημερινό παιχνίδι απέδειξε ξεκάθαρα ότι διαιτητές που δεν ανήκουν στην ελίτ κατηγορία και δεν προέρχονται από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, δεν μπορούν να διαχειριστούν μεγάλα και καθοριστικά παιχνίδια.

Δεν μπορούμε να ανεχτούμε λάθη σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια.

Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες και να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια, αποκλειστικά από τις ομάδες, χωρίς παρεμβάσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν».